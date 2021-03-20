«Манчестер Сити» установил очередной клубный рекорд

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы продлили серию без поражений на выезде во всех турнирах до 17 матчей, тем самым установив клубный рекорд, сообщает официальный сайт «горожан».
В этих матчах «Ман Сити» одержал пятнадцать побед и дважды сыграл вничью. Общий счёт этих встреч — 39:6. Предыдущее достижение было установлено в 1999 году.
«Горожане» в последний раз проигрывали в гостях 21 ноября 2020 года – в матче 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 они уступили «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
Следующий матч на выезде «Манчестер Сити» проведёт 3 апреля – во встрече 30-го тура английской Премьер-лиги он пожалует в гости к «Лестер Сити».
- 21 марта 2021
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