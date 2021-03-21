«Ювентус» нанесёт на форму статистику, связанную с расизмом

Туринский «Ювентус» выступил с инициативой к Международному дню борьбы с расовой дискриминацией, который отмечается 21 марта. «Ювентус» сыграет матч с «Беневенто» в футболках, на которых будет нанесена статистика, связанная с расизмом.
Игроки «Ювентуса» будут носить на спине индивидуализированные версии номеров футболок. Статистика предусмотрена только для номеров цифр 0 – 9.
0 – количество дней без расистских действий в Италии.
1 – В Европе каждый третий чернокожий подвергается расовому преследованию.
2 – В США домохозяйства из темнокожих в два раза чаще сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, чем домохозяйства из белых.
3 – У темнокожих американцев в три раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых.
4 – В Италии в 2018 году было осуждено только 4% преступлений на почве ненависти.
5 – 5% чернокожих в ЕС испытали расовую агрессию.
6 – В США шесть из 10 темнокожих говорят, что с ними обращаются менее справедливо, чем с белыми.
7 – В Европе 7% жертв не сообщали о расовой агрессии, опасаясь, что им не поверят.
8 – В 2019 году расизм и ксенофобия были основными мотивами более 800 преступлений на почве ненависти в Италии.
9 – Девять из десяти американцев считают, что расизм и насилие со стороны полиции являются проблемами внутри их страны.
В 28-м туре Серии А «Ювентус» примет «Беневенто» 21 марта. Начало матча – в 17:00 мск.
В 26 матчах чемпионата Италии «Ювентус» с 55 очками занимает третье место, отставая от идущего строчкой выше «Милана» на одно очко. При этом у миланцев сыграно на один матч больше. «Беневенто» после 27 игр располагается на 16-м месте с 26 баллами.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44