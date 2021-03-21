Бенитес: «Ливерпулю» под руководством Клоппа по силам повторить чудо в Стамбуле

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес вспомнил чудо в Стамбуле и отметил, что нынешней мерсисайдской команде по силам повторить тот успех. Напомним, в финале Лиги чемпионов в 2005 году «Ливерпуль» победил «Милан», отыгравшись с 0:3 после первого тайма (3:3, 3:2 — по пенальти).



«Конечно, «Ливерпулю» под руководством Клоппа по силам повторить чудо в Стамбуле. У «Ливерпуля» есть потенциал и отличный тренер, это не проблема. Люди говорят о Стамбуле так, будто нам повезло. Но нам не повезло, ведь в четвертьфинале мы играли с «Ювентусом», и это была лучшая команда. Тактически нам пришлось адаптироваться к очень сложному сопернику, но мы выступили хорошо. А потом мы играли с одной из лучших команд Европы, с лондонским «Челси», но были абсолютно уверены, что справимся. Мы были командой с верой.



Думаю, нынешний «Ливерпуль» может сделать то же самое и выйти в финал Лиги чемпионов. «Милан», с которым мы играли в финальном матче, был отличной командой, но наша уверенность в Лиге чемпионов росла от матча к матчу», — приводит слова Бенитеса Daily Mail.

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