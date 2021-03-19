Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки заключительных раундов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. По её итогам мерсисайдцам в четвертьфинале достался «Реал Мадрид».



«Захватывающие результаты жеребьёвки. Сложный жребий, но для меня это не проблема. Если посмотреть на остальные команды, проскальзывает мысль: «Боже мой!» Все оставшиеся команды сильны. Я с нетерпением жду этих матчей.



Мы играли с «Реалом» немногом более двух лет назад в финале Лиги чемпионов. Это была тяжелая ночь для нас, так что круто получить шанс сыграть с ними снова.



Я знаю, что сейчас другой этап и всё такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но всё в порядке. Если матч будет в Будапеште, то не вижу в этом ничего страшного. Нас устраивают такие неудобства. Будем надеяться, что домашний матч на «Энфилде» тоже будет отличным.



Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто», – приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Первый матч пары «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Ответная встреча запланирована на среду, 14 апреля. Победитель этой пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».