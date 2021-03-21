Источник: Вейналдум летом перейдёт в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум покинет клуб в конце сезона и летом присоединится к «Барселоне», сообщает The Sunday Times. По информации источника, Вейналдум уже подписал предварительное соглашение – это первый трансфер президента Жоана Лапорты после возвращения в каталонский клуб.

Полузащитник был приоритетной целью главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, но финансовый кризис помешал каталонцам приобрести голландца летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что из-за трансфера Филиппе Коутиньо «Барселона» не имела права покупать игроков у «Ливерпуля» до 2021 года. Если бы такая сделка всё же состоялась, каталонский клуб должен был доплатить мерсисайдцам € 93 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с 46 очками занимает шестое место в таблице. «Барселона» в испанской Примере с 55 баллами располагается на третьей строчке, отставая от «Реала» на одно очко, но имея матч в запасе.