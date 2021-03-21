Йоахим Лёв начал брать частные уроки испанского языка

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, который покинет команду после предстоящего чемпионата Европы, начал брать частные уроки испанского языка, сообщает Bild.



Напомним, после победы немецкой национальной команды на чемпионате мира 2014 года Лёв попал в сферу интересов «Реала», однако контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) не позволил специалисту возглавить мадридскую команду. В марте этого года Лёв объявил о решении покинуть сборную Германии после Евро-2020, а также отметил, что ему нравится ежедневная работа с футболистами на поле.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.