Нападающий «Тоттенхэма» забил свой первый гол в АПЛ. Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 38-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «шпор».
На 29-й минуте вингер лондонцев Лукас Моура после классной стеночки с Гарри Кейном прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Винисиусу Мораису оставалось поразить уже пустые ворота.
Видео дебютного гола Винисиуса Мораиса в АПЛ
Это всего восьмой матч 25-летнего нападающего в нынешнем розыгрыше АПЛ (второй в стартовом составе). Однако это не дебютный гол бразильца за «Тоттенхэм»: на его счету шесть голов в Лиге Европы и три гола в Кубке Англии. Винисиус арендован «шпорами» до конца сезона-2020/2021 у лиссабонской «Бенфики».
«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (41) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
- 22 марта 2021
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