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Артета: с первой недели в «Арсенале» Эдегор показывает, что он лидер

Артета: с первой недели в «Арсенале» Эдегор показывает, что он лидер
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 29-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3) поделился мнением об игре полузащитника Мартина Эдегора.

«Считаю, Эдегор провел выдающийся матч. Именно он своим пониманием игры повлиял на ход матча. Мартин показал, как сильно хочет побеждать и приносить пользу команде. Когда все немного задрожали, он дал нам стабильность, самообладание при владении мячом, создавал момент за моментом.

С первой недели в «Арсенале» Эдегор показывает, что он лидер. Мартин оказывает большое влияние на команду, выходит на поле и всегда хочет получить мяч, руководит прессингом. Мы все были удивлены, ведь он выглядит довольно застенчивым и скромным парнем вне поля. Но на поле у него проявляется характер, он обожает играть в футбол», – приводит слова Артеты Goal.com.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»

Мартин Эдегор с января арендован у мадридского «Реала». Арендное соглашение действует до конца сезона-2020/2021; у «канониров» не первоочередного права выкупа. 22-летний норвежец в АПЛ провёл 8 матчей и забил один гол. На счету Эдегора 4 матча и один гол в Лиге Европы.

Артета: если Эдегор станет лучше у чужих ворот, то превратится в совершенного футболиста
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