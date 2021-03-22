Масалитин: появилась информация, что Гончаренко в Беларуси вёл переговоры с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

«Если Гончаренко и нужно было убирать, то в зимнюю паузу, или когда он съездил в Беларусь отдохнуть после игры. В нынешнюю паузу логики в этом нет никакой. Возможно, случился какой-то форс-мажор и нужно было уже срочно менять Гончаренко. Например, где-то в команде что-то пошло не так и люди уже больше не могли смотреть друг другу в глаза. Тут еще появилась информация, что Гончаренко во время своего отъезда в Беларусь уже вёл переговоры с «Краснодаром». Насколько она правдива я не берусь судить, но подобные слухи ходят. Может, эта информация всплыла и поспособствовала этому решению.



Как это всё аукнется ЦСКА, мы посмотрим летом, сезон может качнуться в любую сторону. Большой минус в том, что Олич вообще не имел никакого опыта работы главным тренером. Недавно освободился Игнашевич, возможно, стоило бы лучше его поставить. Он хоть какой-то опыт работы главным тренером, может и неудачный, имеет. Убрали бы лучше Гончаренко хоть после «Ростова», человек бы уже начал команду готовить. Мне кажется, ЦСКА по итогу от этого только проиграл.



Чем больше всего запомнился Гончаренко? Да кто его знает, разве что «Реал» обыграли два раза. Правда, «Реал» на тот момент был слабый. Привлечение молодежи в состав? Эта перестройка пошла не от хорошей жизни в ЦСКА, команду омолодили, но молодёжь, к сожалению, под его руководством не прогрессировала. Какими они были, на том уровне практически и остались. Разве что Дивеев немного прибавил. Остальные, мне кажется, даже начали немного терять свои качества», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Латухиным.