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«Только сейчас почему-то это всплывает». Карпин — о допинговом скандале с Обуховым

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.

— В московский «Локомотив» смогли бы когда-нибудь прийти?

— Без понятия, пока мысли только о «Ростове», и надолго.

— Возьмите в команду каким-нибудь работником.

— Все хотят ко мне работниками в команду, а деньги где взять?

— Какова судьба Обухова?

— Пока не знаю, это больше вопрос к клубу и федерации, которая должна прислать все данные по поводу вот этого допинга, который был 8 лет назад. И только сейчас почему-то это всплывает.

— Когда Валерий бороду вернёт?

— Когда закончится чемпионат.

— Почему клуб не информирует о травмах?

— Зачем? Чтобы соперники всё знали?

— Планирует ли клуб выкупать Али Соу? Как оцениваете его игру?

— Пока еще рано оценивать, 3-4 матча прошло, надо еще подождать. Но на данный момент нас всё устраивает.

— Будете выкупать Махатадзе?

— Мы, по-моему, уже выкупили, не помню, но вопрос не ко мне.

— Клопп, Тухель, Гвардиола, кто импонирует на данный момент?

— Клопп.

— Как вам назначение Олича?

— Не ко мне вопрос, со своим клубом бы разобраться.

— Как вы относитесь к комментаторам и экспертам студии Матч ТВ? Обсуждают только «Зенит» и московские команды.

— Это нормальное явление, то же самое, например, происходит в Испании.

— Ваш самый памятный момент игроком и тренером?

— Игроком, разумеется, Франция, а тренерский момент еще не настал.

— Есть ли планы на летнее трансферное окно?

— Есть, но вам не расскажу.

— Какой лучший клуб мира на данный момент?

— «Манчестер Сити».

— Василий Уткин всё еще крутой или же скверный ворчун?

— Я считаю, что Вася крутой.

— Валерий следит за Кариокой?

— Да, вчера даже переписывался с ним.