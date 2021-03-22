«Только сейчас почему-то это всплывает». Карпин — о допинговом скандале с Обуховым

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения подписчиков.
— В московский «Локомотив» смогли бы когда-нибудь прийти?
— Без понятия, пока мысли только о «Ростове», и надолго.
— Возьмите в команду каким-нибудь работником.
— Все хотят ко мне работниками в команду, а деньги где взять?
— Какова судьба Обухова?
— Пока не знаю, это больше вопрос к клубу и федерации, которая должна прислать все данные по поводу вот этого допинга, который был 8 лет назад. И только сейчас почему-то это всплывает.
— Когда Валерий бороду вернёт?
— Когда закончится чемпионат.
— Почему клуб не информирует о травмах?
— Зачем? Чтобы соперники всё знали?
— Планирует ли клуб выкупать Али Соу? Как оцениваете его игру?
— Пока еще рано оценивать, 3-4 матча прошло, надо еще подождать. Но на данный момент нас всё устраивает.
— Будете выкупать Махатадзе?
— Мы, по-моему, уже выкупили, не помню, но вопрос не ко мне.
— Клопп, Тухель, Гвардиола, кто импонирует на данный момент?
— Клопп.
— Как вам назначение Олича?
— Не ко мне вопрос, со своим клубом бы разобраться.
— Как вы относитесь к комментаторам и экспертам студии Матч ТВ? Обсуждают только «Зенит» и московские команды.
— Это нормальное явление, то же самое, например, происходит в Испании.
— Ваш самый памятный момент игроком и тренером?
— Игроком, разумеется, Франция, а тренерский момент еще не настал.
— Есть ли планы на летнее трансферное окно?
— Есть, но вам не расскажу.
— Какой лучший клуб мира на данный момент?
— «Манчестер Сити».
— Василий Уткин всё еще крутой или же скверный ворчун?
— Я считаю, что Вася крутой.
— Валерий следит за Кариокой?
— Да, вчера даже переписывался с ним.
- 23 марта 2021
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