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Форвард «Фиорентины» назвал позорным гол Ибрагимовича

Форвард «Фиорентины» назвал позорным гол Ибрагимовича
Футбол / Италия 0

Нападающий «Фиорентины» Валентин Эйссерик на своей странице в «Инстаграме» раскритиковал гол Златана Ибрагимовича в матче 28-го тура итальянской Серии А между их командами, который завершился победой «Милана» со счётом 3:2.

Эйссерик опубликовал видео с голом в «сториз» и назвал забитый мяч позорным. Впоследствии французский игрок объяснил свою позицию. «Кто я такой, чтобы неуважительно относиться к такой команде, как «Милан», где играют великие игроки? Я никто, но когда ты борешься за выживание и есть эпизод, который кажется несправедливым, я говорю об этом», — написал Эйссерик.

Ибрагимович вывел «Милан» вперёд в первом тайме, но «Фиорентина» пожаловалась, что гол не должен был быть засчитан, поскольку перед тем, как забить мяч, швед толкнул защитника «фиалок» Хермана Песселью.

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