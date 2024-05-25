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Аленичев — о провале «Спартака»: сказались конфликты Абаскаля с Джикией и Соболевым

Аленичев — о провале «Спартака»: сказались конфликты Абаскаля с Джикией и Соболевым
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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался на тему не лучших результатов красно-белых в нынешнем сезоне.

— В чём причина спартаковских неудач?

— В первую очередь сказались конфликты Абаскаля с Соболевым и Джикией. Поэтому тренера и убрали. Отмечу ещё один факт — когда «Спартак» не подготовил поле. У меня в голове не укладывается, как такое возможно! Команда уезжает на предсезонку, а отвечающие за газон люди не смогли его подготовить к домашней игре. Плюс в «Спартаке», на мой взгляд, нечемпионский состав. Подбор футболистов не для чемпиона страны, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 29 туров РПЛ «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. Также красно-белые покинули Фонбет Кубок России на стадии финала Пути регионов, проиграв «Балтике» со счётом 0:1.

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