Экс-футболист ЦСКА – о приходе Олича: давайте ещё Жо, Вагнер, Карвальо будут тренировать?

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.



«Олич нигде не работал, был помощником, потренировал бы где-то самостоятельно — я мог бы сказать, что решение правильное. Давайте Жо, Карвальо, Вагнер будут тренировать команду. Почему их не взять? Они многое для ЦСКА сделали. Ловлю себя на мысли, что «армейцы» в этом году могут остаться без еврокубков. Придёт Олич с новыми требованиями, тактикой. Пока поймут требования, время уходит, а ЦСКА надо хотя бы попасть в ЛЕ. Может, одна-две игры будет всплеск, эмоции. А потом возможен провал. Конечно, хочется, чтобы всё нормально было, но и остальные команды хотят в еврокубки.



Кому-то взбрёл в голову Олич, ну давайте, кого ещё… есть Копейкин Борис Аркадьевич. Я очень его уважаю, он более значимая фигура для ЦСКА. Давайте других ветеранов поставим. ЦСКА уже столько ошибок совершил с трансферами в последнее время. Гайч вчера забил, а почему он здесь-то не забивал? Значит, был неправильный подход», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.