«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Лилля»

«Тоттенхэм Хотспур» собирается подписать вратаря «Лилля» Мика Меньяна, сообщает Get French Football News.

У 25-летнего голкипера остался всего год по контракту. Меньян не проявил желания продлить действующее соглашение с «Лиллем». Клуб не позволит ему уйти бесплатно и поэтому настроен на продажу игрока. Сумма, за которую французский клуб готов отпустить Меньяна, – около 25 млн. Тренеры «Тоттенхэма», которые работали в «Лилле», хотят видеть француза в стане «шпор».

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис готов рассмотреть возможность ухода из лондонского клуба этим летом. Его контракт также истекает в июне 2022 года.

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка.