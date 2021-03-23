ЦСКА опубликовал нарезку с лучшими моментами из матчей Олича

В «Твиттере» ЦСКА выложили видео, посвящённое возвращению Ивицы Олича в московский клуб. В ролике показаны лучшие моменты с участием экс-форварда «армейцев».

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Сегодня ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта.



Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).