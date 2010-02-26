Участие Амаури в матче с "Палермо" под вопросом

Нападающий «Ювентуса» Амаури в пятницу пройдёт медобследование. По его результатам будет определена степень серьёзности мышечного повреждения, из-за которого футболист был заменён в начале ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Аяксом». Как сообщает Football Italia, бразилец, скорее всего, пропустит намеченный на воскресенье поединок чемпионата Италии с «Палермо».