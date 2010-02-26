Участие Амаури в матче с "Палермо" под вопросом
Поделиться
Нападающий «Ювентуса» Амаури в пятницу пройдёт медобследование. По его результатам будет определена степень серьёзности мышечного повреждения, из-за которого футболист был заменён в начале ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Аяксом». Как сообщает Football Italia, бразилец, скорее всего, пропустит намеченный на воскресенье поединок чемпионата Италии с «Палермо».
Комментарии
- 28 октября 2026
-
09:33
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
08:51
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
08:22
-
08:15
-
07:21
-
06:53
-
06:26
-
06:25
-
05:57
-
05:28
-
04:51
-
04:09
-
03:56
-
03:30
-
03:01
-
02:40
-
02:23
-
02:23
-
02:05
-
01:46
-
01:30
-
01:14
-
01:07
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:20
-
00:04