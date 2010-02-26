15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Участие Амаури в матче с "Палермо" под вопросом

Участие Амаури в матче с "Палермо" под вопросом
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Амаури в пятницу пройдёт медобследование. По его результатам будет определена степень серьёзности мышечного повреждения, из-за которого футболист был заменён в начале ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Аяксом». Как сообщает Football Italia, бразилец, скорее всего, пропустит намеченный на воскресенье поединок чемпионата Италии с «Палермо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android