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Джефферсон Фарфан подписал контракт с клубом из Перу

Джефферсон Фарфан подписал контракт с клубом из Перу
Футбол / Южная Америка 0
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36-летний бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вернулся на родину и стал игроком клуба из Перу — «Альянс Лима». Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Он выступал за этот клуб с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.

Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с «железнодорожниками». Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Напомним, что Фарфан находился в статусе свободного агента с августа 2020 года. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», который возглавлял Диего Марадона.

Марадона приглашал экс-форварда «Локомотива» Фарфана в свою команду
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