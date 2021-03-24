Джефферсон Фарфан подписал контракт с клубом из Перу

36-летний бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вернулся на родину и стал игроком клуба из Перу — «Альянс Лима». Об этом сообщается в социальных сетях команды.
Он выступал за этот клуб с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.
Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с «железнодорожниками». Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Напомним, что Фарфан находился в статусе свободного агента с августа 2020 года. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», который возглавлял Диего Марадона.
- 24 марта 2021
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