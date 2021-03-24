Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА следил за Оличем ещё год назад, а Гончаренко потерял команду. Новый выпуск «Наш Чемп»

ЦСКА следил за Оличем ещё год назад, а Гончаренко потерял команду. Новый выпуск «Наш Чемп»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Всем привет! В новом выпуске подкаста «Наш Чемп» говорим только о ЦСКА: куда двигается армейский клуб, почему закончилось время Гончаренко, уйдёт ли Березуцкий, и что ждёт клуб с Оличем у руля. Ностальгия, инсайды и планы на будущее – от Евгения Маркова и Андрея Панкова.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в СберЗвук
в приложениях для мобильных Android-устройств
в «Яндекс. Музыке»
в плеере Castboх
в плеере Podster

Приятного прослушивания, и пусть вам помогут таймкоды:
00:00 – ЦСКА: что там вообще происходит
6:00 – Вспоминаем лучшие моменты Гончаренко в ЦСКА
12:21 – Как Панков узнал о переходе Олича, и что ждёт команду
20:25 – Что будет со штабом Гончаренко? Овчинников и Онопко?
30:20 – С Гончаренко можно было попрощаться получше?

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021