ЦСКА следил за Оличем ещё год назад, а Гончаренко потерял команду. Новый выпуск «Наш Чемп»

Всем привет! В новом выпуске подкаста «Наш Чемп» говорим только о ЦСКА: куда двигается армейский клуб, почему закончилось время Гончаренко, уйдёт ли Березуцкий, и что ждёт клуб с Оличем у руля. Ностальгия, инсайды и планы на будущее – от Евгения Маркова и Андрея Панкова.
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Приятного прослушивания, и пусть вам помогут таймкоды:
00:00 – ЦСКА: что там вообще происходит
6:00 – Вспоминаем лучшие моменты Гончаренко в ЦСКА
12:21 – Как Панков узнал о переходе Олича, и что ждёт команду
20:25 – Что будет со штабом Гончаренко? Овчинников и Онопко?
30:20 – С Гончаренко можно было попрощаться получше?
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