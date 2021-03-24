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Криштиану Роналду готов вернуться в «Реал»

Криштиану Роналду готов вернуться в «Реал»
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринскую команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Marca, 36-летний футболист готов уйти из клуба и вернуться в мадридский «Реал». Криштиану уверен, что по-прежнему способен принести пользу «сливочным», и рассмотрит предложение, если оно поступит.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что клуб решил сохранить Криштиану. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча в чемпионате Италии, забил 23 гола (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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