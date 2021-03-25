Голкипер «Сочи» Адамов рассказал, почему покинул «Краснодар»

Голкипер молодёжной сборной России и «Сочи» Денис Адамов рассказал о своём уходе из «Краснодара».
«Я не могу сказать, что мой уход именно напрашивался, но в последнее время я очень часто думал об этом, из раза в раз не получая шанса в первой команде «Краснодара». Мне нужно развиваться и двигаться дальше, поэтому решил для себя: если зимой поступят предложения от других клубов, буду их рассматривать и принимать решение о переходе.
В течение всего трансферного окна у меня было несколько предложений. Но именно «Сочи» оказался самым настойчивым. Конечно, в пользу этой команды сыграл тот факт, что она проводит очень хороший сезон и борется за еврокубки. Но именно настойчивость со стороны клуба оказалась решающим фактором», — цитирует Адамова газета «Чемпион».
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