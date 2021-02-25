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«Сочи» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Адамова

«Сочи» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Адамова
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря «Краснодара» Дениса Адамова.

Условия сделки не разглашаются. 23-летний футболист присоединится к сочинской команде уже сегодня и проведёт вечернюю тренировку в составе нового клуба. Денис будет выступать под 1-м номером.

«Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Адамов близок к переходу в «Сочи».

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие в 15 матчах за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге. В сезоне-2020/2021 Бабурин сыграл в 4 матчах чемпионата России, в одном из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

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