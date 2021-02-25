«Сочи» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Адамова
«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря «Краснодара» Дениса Адамова.
Условия сделки не разглашаются. 23-летний футболист присоединится к сочинской команде уже сегодня и проведёт вечернюю тренировку в составе нового клуба. Денис будет выступать под 1-м номером.
«Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Адамов близок к переходу в «Сочи».
Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие в 15 матчах за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге. В сезоне-2020/2021 Бабурин сыграл в 4 матчах чемпионата России, в одном из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:24
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
11:54
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:39
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
08:30
-
08:16
-
07:54
-
07:03
-
05:16
-
04:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам