«Сочи» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Адамова

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря «Краснодара» Дениса Адамова.



Условия сделки не разглашаются. 23-летний футболист присоединится к сочинской команде уже сегодня и проведёт вечернюю тренировку в составе нового клуба. Денис будет выступать под 1-м номером.



«Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится в сообщении клуба.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Адамов близок к переходу в «Сочи».



Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие в 15 матчах за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге. В сезоне-2020/2021 Бабурин сыграл в 4 матчах чемпионата России, в одном из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.