Станислав Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Мы взяли три очка, как и планировали. Первый тайм понравился больше, были более организованнее. Во втором тайме мы не так начали, пропустили мяч, но взяли игру под контроль, сумели забить третий гол и довести игру до победы. Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Самое главное — мы победили. Теперь готовимся к игре со Словенией дома», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов о матче сборной России с Мальтой.