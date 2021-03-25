Сборная России прервала безвыигрышную серию. Но с такой игрой на ЧМ-2022 не выйти

Прошлый год сборная России завершила позорным поражением в Лиге наций от Сербии со счётом 0:5. За четыре месяца состав нашей национальной команды изменился достаточно сильно. Прежде всего, вернулся и получил капитанскую повязку Артём Дзюба. Помимо центрфорварда «Зенита» против Мальты вышли ещё семь игроков, не принимавших участие во встрече с сербами – это голкипер Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Александр Головин и Алексей Ионов. Совсем другая сборная, да ещё и в новой форме!

На трибуне пустого стадиона «Та-Кали» красовался баннер, подготовленный местными фанатами: «Small island… big balls». То есть, остров хоть и маленький, но мячи у него большие. Понятно, что тут забавная игра слов: balls означает ещё и шары, яйца.

В течение полутайма мальтийцы действительно доказывали, что у них крепкий характер. Хозяева не спрятали голову в песок, а играли практически на равных с участником четвертьфинала ЧМ-2018. В рамках тактической схемы 5-4-1 (или 3-4-3) встречали наших средним блоком, неплохо выходили из обороны через пас и стремились контратаковать целой группой игроков. Без мяча особое внимание уделяли самому известному в составе россиян Александру Головину, на которого из тройки центральных защитников выдвигался, чтобы накрывать при приёме мяча, Стив Борг. В эти минуты трудно было поверить, что перед нами сборная, занявшая последнее место на групповом этапе отборочного цикла Евро-2020 и проигравшая девять раз подряд после победы в первом туре над Фарерскими островами.

Но потом всё встало на свои места. Сборная России забила, как только смогла закрепиться на чужой половине поля и прижать соперника к штрафной за счёт контроля мяча. Дзюба завершил хорошую многоходовую комбинацию с участием Вячеслава Караваева, Ионова и Фомина. Нужно похвалить молодого динамовца за голевую передачу, а заодно поблагодарить задержавшегося при создании офсайда защитника мальтийцев.

Вслед за первым голом пришёл и второй, автором которого стал как всегда сверхактивный, выжигавший правую бровку Фернандес (34 касания мяча за 45 минут: лучший результат наряду с Ахметовым). В этом эпизоде нашим немного повезло с отскоком. Ну и Дзюба молодец – хорошо развернул атаку на натурализованного бразильца. Пожалуй, ошибся левый бровочник сборной Мальты Райан Камензули, который слишком прижался к центральным защитникам и оставил пространство для Марио.

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Уже через 10 минут после начала второго тайма стало понятно, что рассчитывать на лёгкую победу на Мальте нашей команде всё-таки не стоит. Техничный латераль Джозеф Мбонг забил гол, воспользовавшись ошибками нескольких игроков сборной России. Началось всё с неаккуратного паса Ионова, после чего закрывавший левый фланг обороны Караваев дал Мбонгу убрать мяч под ударную ногу (сработал рефлекс правого защитника?), а Шунин пропустил над руками. Ионов тут же ушёл с поля. Станислав Черчесов словно предчувствовал что-то, готовя эту замену, вдобавок вингер «Краснодара» получил повреждение. Дебютировал в национальной команде Рифат Жемалетдинов.

Игра при счёте 2:1 – сплошные нервы. Сборная России и мяч как следует не контролировала, и без мяча позволяла мальтийцам многое. Есть вопросы к средней линии. Отборы, подборы, перехваты: всё это визуально было не на том уровне. Да и вообще стоит ли использовать, например, в качестве балансирующего полузащитника Ахметова? Черчесову есть о чём подумать, чтобы более серьёзные соперники не наказали наших.

Завершала матч сборная России с Александром Соболевым на острие. Спартаковец вышел не в пару к Дзюбе, что наверняка произошло бы при худшем сценарии, а вместо подуставшего капитана. Дзюба сделал своё дело: гол и голевая передача, 29 касаний мяча, три удара, восемь выигранных верховых единоборств. Соболев же показал, что готов подменить Дзюбу, когда это потребуется. Именно форвард «Спартака» забил третий гол, снявший все вопросы об исходе матча. Нельзя пройти и мимо того факта, что голевой пас Соболеву отдал Алексей Миранчук. Наш легионер из «Аталанты» тоже должен доказывать, что приезжает в сборную не для того, чтобы просто чайку попить в приятной компании.

Сборная России начала отборочный цикл с вымученной победы (удары – 10:9 в пользу наших, в створ — 4:5). Прервала безвыигрышную серию из шести матчей. Но качество игры нужно улучшать, иначе не выйдем на ЧМ-2022.