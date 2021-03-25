Модрич повторил рекорд Срны по количеству игр за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник Лука Модрич провёл за сборную 134-й матч и догнал по количеству игр рекордсмена – Дарио Срну, завершившего своё выступление в команде в 2016 году.
После Модрича и Срны по количеству игр, проведённых за национальную команду, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).
24 марта в Любляне прошёл матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Словении и Хорватии. Гости уступили со счётом 0:1, Модрич провёл на поле все 90 минут. Единственный мяч за словенцев на 15-й минуте забил Санди Ловрич.
Кроме Хорватии и Словении, в группе H выступают сборные России, Словакии, Кипра и Мальты. Следующий матч хорваты проведут 27 марта дома с Кипром.
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
13:49
-
13:45
-
13:18
-
12:23
-
11:51
-
11:29
-
10:02
-
09:43
-
09:23
-
07:07
-
06:13
-
05:42
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:08
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам