Модрич повторил рекорд Срны по количеству игр за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник Лука Модрич провёл за сборную 134-й матч и догнал по количеству игр рекордсмена – Дарио Срну, завершившего своё выступление в команде в 2016 году.

После Модрича и Срны по количеству игр, проведённых за национальную команду, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).

24 марта в Любляне прошёл матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Словении и Хорватии. Гости уступили со счётом 0:1, Модрич провёл на поле все 90 минут. Единственный мяч за словенцев на 15-й минуте забил Санди Ловрич.

Кроме Хорватии и Словении, в группе H выступают сборные России, Словакии, Кипра и Мальты. Следующий матч хорваты проведут 27 марта дома с Кипром.