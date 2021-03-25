Колыванов – о молодёжке: у Галактионова такой состав, где каждый может играть у Черчесова

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о составе молодёжной национальной команды.
«Конечно, хочется, чтобы наша сборная прошла дальше. У нас очень серьёзная группа — французы на общем фоне выделяются. Но с нашим подбором футболистов мы должны выходить из группы: 70-80% играют в основных составах своих команд в РПЛ.
Исландцы — очень хорошая команда и физически, и тактически. Они всегда этим отличались. Походят этим на нас, поэтому в матче будет много силовой борьбы. В то же время у нас хорошие игроки, которые смогут реализовать моменты, которые будут создавать.
Здесь каждый матч ключевой, но исландцев точно надо обыгрывать. Но при ничьей или поражении не стоит отчаиваться — шансы всегда остаются. У Галактионова такой состав, где каждый может играть в основной сборной России у Черчесова. В частности, Максименко, Дивеев, Обляков, Кучаев — фавориты, которые заявили о себе в нашем чемпионате.
Французы — сильная сборная, но шансы против них есть. Может, они выиграют два матча и расслабятся. Но и дураку понятно, что задачу надо решать в первых двух матчах. Маловероятно, что французы вообще потеряют очки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 25 марта 2021
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