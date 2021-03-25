Колыванов: Олич как с Луны свалился. Что он сказал Гинеру или Орешкину?

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.



«Без опыта сложно. Возьмите пример Пирло в «Ювентусе». Три-четыре года нужно где-то поработать, прежде чем идти в топ-клуб. Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру или Орешкину рассказал?



Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев. Очень сложно Оличу будет работать без опыта в условиях сумасшедшего давления. Работать тренером очень тяжело. Нужен сильный характер», – цитирует Колыванова Metaratings.



23 марта ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.

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