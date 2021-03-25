Колыванов: Олич как с Луны свалился. Что он сказал Гинеру или Орешкину?

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
«Без опыта сложно. Возьмите пример Пирло в «Ювентусе». Три-четыре года нужно где-то поработать, прежде чем идти в топ-клуб. Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру или Орешкину рассказал?
Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев. Очень сложно Оличу будет работать без опыта в условиях сумасшедшего давления. Работать тренером очень тяжело. Нужен сильный характер», – цитирует Колыванова Metaratings.
23 марта ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.
- 25 марта 2021
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
12:51
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
12:16
-
12:15
-
11:54
-
11:51
-
11:51
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:18
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:35
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:02
-
10:00