«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Уле-Гуннаром Сульшером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, сообщает ESPN.



По информации источника, клуб намерен продлить контракт со специалистом вне зависимости от ситуации с трофеями по итогам сезона. Стороны не беспокоятся насчёт нового соглашения и уверены в положительном исходе переговоров.



Отмечается, что руководство «красных дьяволов» довольно развитием команды при Сульшере и улучшением обстановки на поле и за его пределами. Боссы настроены на долгосрочное сотрудничество с норвежцем.



Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в ходе сезона-2018/2019, сменив уволенного Жозе Моуринью. Под его руководством команда ещё не завоевала ни одного трофея. В настоящее время манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.