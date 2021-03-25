Защитник «Аталанты» Толой – о вызове в сборную Италии: это моя мечта

Итальянский защитник «Аталанты» Рафаэл Толой поделился эмоциями от первого вызова в сборную Италии.
«Я очень счастлив. Это действительно мечта. Ожидал ли я этого? В последнее время об этом немного говорили. Я получил итальянское гражданство более десяти лет назад, но всего пару месяцев назад ФИФА дала разрешение на вызов в итальянскую сборную. Я сыграл 200 игр за «Аталанту», а 200-м был в матч в Лиге чемпионов против «Реала». Никогда не думал, что доберусь до того места, где я сейчас. За это я должен поблагодарить президента Перкасси и его сына Луку, которые всегда заставляли меня чувствовать их присутствие, господина Гасперини, который сделал меня более сильным игроком, и моих товарищей по команде, которые всегда меня поддерживали. И особая благодарность моей семье и друзьям, их поддержка была очень важной. Знаю, что ответственность велика, но, как всегда, я постараюсь», – цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Напомним, что в мартовских матчах сборная Италии сыграет три матча в квалификации чемпионата мира – 2022: 25 марта – с Северной Ирландией, 28-го – с Болгарией, а 31-го – с Литвой.
В текущем сезоне Серии А «Аталанта» занимает четвёртое место.
- 25 марта 2021
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