Сборная Швеции обыграла Грузию, Классон забил с передачи Ибрагимовича

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Швеции принимала национальную команду Грузии. Встреча прошла на «Френдс-Арене» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч шведы забили в первом тайме: на 35-й минуте Златан Ибрагимович получил мяч в штрафной площади соперника и отдал передачу на полузащитника «Краснодара» Виктора Классона, который открыл счёт в матче.



Напомним, что Ибрагимович сыграл за национальную команду впервые с 2016 года.



Сборные Швеции и Грузии выступают в группе B отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе B играют Испания, Греция и Косово. Испанцы в параллельном матче принимали Грецию – 1:1. 28 марта шведы в костях сыграют с Косово, грузинцы – с испанцами.