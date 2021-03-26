Черчесов: Россия — чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда проведёт ближайший матч в Сочи, а также высказался о присутствии болельщиков на трибунах.



«Выбрали Сочи, потому что зима у нас суровая. Приняли хорошо, поле подготовлено, гостиница рядом. «Фишт» нам знаком, поле там в хорошем состоянии, поэтому решили тренироваться на стадионе Метревели. Думаем, всё сделали правильно.



Болельщики важны не только для нас, но и для соперника. Ажиотаж есть, главное, чтобы была атмосфера. Я уже говорил, что Россия чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально. Хотелось бы, чтобы было больше чем 30 процентов, как разрешил УЕФА, но рады, что болельщик будет с нами», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Завтра, 27 марта, сборная России сыграет со Словенией во 2-м туре квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.