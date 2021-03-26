Артём Голубев: мы точно дадим бой Франции

Защитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев на пресс-конференции перед матчем со сборной Франции рассказал об атмосфере в команде.

«Было приятно услышать группу «Ленинград» на венгерском стадионе. Ещё и такую песню. Поражение французов от датчан? Когда увидели результат, поняли, что следующий матч будет важным для нашей команды и турнирного положения. Мы точно дадим бой Франции. В сборной Франции можно отметить многих, ребята играют в европейских командах.



Кто взял шефство над молодыми? У нас коллектив такой, что каждый может подсказать, высказать своё мнение. Нет такого, что кто-то взял шефство. За территорию отеля и поля никуда не выходим. В отеле всё нормально, живём одни, ни с кем, кроме команды, не контактируем. Козыри против Франции? Командные действия», – сказал Артём Голубев на пресс-конференции.

Напомним, что сборная России U21 сыграет с командой Франции 28 марта в 22:00 мск. Россия выступает в группе C вместе с Исландией, Францией и Данией. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.