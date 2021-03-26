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Облак тянулся к мячу, Иличич строил гримасы, Бийол растягивался. Фото тренировки Словении

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Словении провела открытую тренировку
Облак тянулся к мячу, Иличич строил гримасы, Бийол растягивался. Фото тренировки Словении
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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26 марта в Сочи на стадионе «Фишт» сборная Словении провела предыгровую тренировку перед матчем 2-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.

Сборная Словении набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022, уступая России по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия и Кипр (оба — одно очко) — на третьем и четвёртом местах соответственно. Хорватия (0) — на пятом месте. Последнее место занимает Мальта.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Лучшие кадры с тренировки сборной Словении — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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