Облак тянулся к мячу, Иличич строил гримасы, Бийол растягивался. Фото тренировки Словении

26 марта в Сочи на стадионе «Фишт» сборная Словении провела предыгровую тренировку перед матчем 2-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.



Сборная Словении набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022, уступая России по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия и Кипр (оба — одно очко) — на третьем и четвёртом местах соответственно. Хорватия (0) — на пятом месте. Последнее место занимает Мальта.



Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Лучшие кадры с тренировки сборной Словении — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.