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«Аталанта» анонсировала матч Россия – Словения как дерби Миранчука и Иличича

Итальянская «Аталанта» в твиттере анонсировала матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 Россия – Словения как дерби полузащитников: россиянина Алексея Миранчука и словенца Йосипа Иличича.

«Дерби «Аталанты» сегодня днём! Дерби нерадзурри сегодня! Россия против Словении», – пишет официальный твиттер команды.

В матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России принимает национальную команду Словении. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. К 38-й минуте встречи счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Помимо России и Словении в группе H выступают Словакия, Кипр, Хорватия и Мальта. По итогам группового этапа по две команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.

В текущем сезоне Серии А «Аталанта» с 55 очками занимает четвёртое место.