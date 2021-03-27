Агент Кучаева: «Парма» и «Лидс» приедут смотреть Костю на чемпионате Европы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны российских и зарубежных клубов.



«Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решённый». Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберёт форму, и всё будет нормально.

Какие планы — ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это «Лидс» и «Парма», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Кучаев не сможет сыграть за молодёжную сборную России на чемпионате Европы 2021 года.