Агент Кучаева: «Парма» и «Лидс» приедут смотреть Костю на чемпионате Европы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны российских и зарубежных клубов.
«Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решённый». Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберёт форму, и всё будет нормально.
Какие планы — ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это «Лидс» и «Парма», — цитирует Клюева «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Кучаев не сможет сыграть за молодёжную сборную России на чемпионате Европы 2021 года.
- 27 марта 2021
-
22:12
-
22:10
-
22:05
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:48
-
20:23
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:12
-
19:04
-
18:54
-
18:52
-
18:31
-
18:14
-
18:10