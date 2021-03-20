Галактионов: Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
«Получив отчёт медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Константин Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках. Желаем Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле. Со своей стороны мы отправили все нужные документы в УЕФА», — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.
Главный врач молодёжной сборной России Константин Моденов также прокомментировал повреждение Кучаева. «К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время — от одной до двух недель. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошёл курс терапии, но с учётом тех болевых ощущений, который испытывает Кучаев, мы решили не рисковать его здоровьем», — сказал Моденов.
- 21 марта 2021
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