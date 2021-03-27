Дзюба: безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы в матче со Словенией (2:1).

«Настрой был сумасшедший, с Мальтой была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, по два-три футболиста. Команда — бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь.

Смотреть последние минуты со скамейки — это очень волнительно. Стресс намного больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют — это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто. Словения — сильный соперник, крепкий орешек. Мы примерно равны по силе. Просто сегодня мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им ещё пару таких игроков, как Иличич — нам было бы совсем тяжело», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России, опубликованном на YouTube.