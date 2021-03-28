Шевченко: Мбаппе должен выиграть много «Золотых мячей»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиане Мбаппе.



«Мбаппе — фантастический игрок. У него исключительное будущее. Этот парень должен выиграть много „Золотых мячей“, потому что он этого заслуживает», — приводит слова Шевченко Goal.com.



В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. С 2017 года футболист вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной Франции Мбаппе — чемпион мира (2018).

Сборная Украины набрала 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Франция (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.