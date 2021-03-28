Шевченко: сборная Финляндии – хорошо сбалансированная команда с классными исполнителями

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022.

«Мы проведем сегодня тренировку, посмотрим, в каком состоянии находятся ребята. У нас достаточно игроков на скамейке. Уже сегодня вечером определимся с той группой игроков, которая попадет в заявку. Сборная Финляндии заслуживает большого внимания и уважения, потому что эта команда показывает очень хороший результат на протяжении нескольких лет. Они удачно прошли квалификацию, попали на Евро. Это хорошо сбалансированная команда с классными исполнителями. Знаем их сильные стороны, у нас есть определенный план на игру.

Игра будет непростой – мы это понимаем и знаем. Из моего опыта могу сказать, что будет очень много борьбы. Кто больше выиграет единоборств, тот окажется ближе к успеху. Однозначно, у нас есть поставленная задача. Это официальные игры, для экспериментов сейчас нет возможностей, для этого существуют товарищеские матчи. Сейчас будем выбирать тех, кто лучше готов и находится в лучшем психологическом состоянии», – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборные Украины и Финляндии сыграют 28 марта в 21:45 мск. Помимо них в группе D также выступают Босния и Герцеговина, Франция и Казахстан.