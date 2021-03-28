Червиченко считает, что молодёжной сборной России по силам обыграть Францию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры молодёжной сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Францией.
«У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время. У французов тоже хороший состав, но нашим игрокам по силам обыграть Францию. У нас отличный вратарь — Александр Максименко. Практически в каждой линии у нас есть не просто потенциальные сильные игроки, а уже состоявшиеся звёзды российского футбола.
Сегодняшний матч я бы назвал ключевым за первое место в группе. У нас очень хорошие шансы. Если бы нынешняя молодёжка играла с национальной сборной России, не факт, что основной команде пришлось бы легко.
У нас в команде молодые и злые ребята, которые хотят побеждать. Они голодны до побед и хотят раскрывать себя. Любой из них может спокойно попасть в основную команду, если сборная удачно выступит в отборе к чемпионату мира», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 28 марта 2021
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