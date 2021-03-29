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Хамес Родригес — об отношениях с Карло Анчелотти: мы как отец и сын

Хамес Родригес — об отношениях с Карло Анчелотти: мы как отец и сын
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал об адаптации в английском клубе и об отношениях с главным тренером Карло Анчелотти.

«В целом я доволен своей игрой. Конечно, я способен на большее, но когда играю хорошо, то оказываю положительный эффект на команду. Именно этого я и хочу: чтобы команда показывала хороший футбол и выступала на высоком уровне.

Мне было легко адаптироваться. Я пришёл в отличный клуб, который хочет добиваться больших успехов. Я работаю с тренером, который меня знает. Он знает, как обращаться с игроками и тренерским штабом. У нас фантастические отношения с Анчелотти, мы как отец и сын», — цитирует Родригеса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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