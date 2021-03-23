Хамес Родригес восстановился после травмы и готов помочь «Эвертону» уже в ближайших матчах

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал о сроках восстановления после травмы икроножной мышцы.
«Я уже в порядке и готов сыграть за «Эвертон» уже в следующем матче с «Кристал Пэлас», который намечен на 5 апреля.
У меня всё хорошо, слава богу. Я хочу снова играть и приносить пользу своей команде», — приводит слова Родригеса колумбийский медиахолдинг Caracol.
В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Ранее Хамес также играл за немецкую «Баварию», французский «Монако», португальский «Порту», аргентинский «Банфилд» и колумбийский «Энвигадо».
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