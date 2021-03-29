«Я не привязан к «Баварии». Мюллер не исключил возможность ухода в другой клуб

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер признался, что не исключает вариант с переходом в другой клуб.



«Я не привязан к этому клубу. У меня особые отношения с «Баварией», я любил этот клуб ещё до того, как начал за него играть, но когда возникает ситуация, при которой нужно решить — остаться или перейти в другой клуб. Уход не является ни позором, ни проблемой. Возможно, как в случае с Тьяго Алькантарой», — приводит слова Мюллера The Times.



Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020) и победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013, 2019/2020).

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