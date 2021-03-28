Мюллер: Гвардиола сразу хотел показать, что в новой лиге может стать чемпионом

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Последние два года «Ливерпуль» был великолепен. Но обычно хорошая команда с Пепом Гвардиолой наверняка побеждает в чемпионате. В том, как он готовит свои команды ко встречам с небольшими командами, он лучший. Но когда две ведущие команды играют друг против друга, разница не настолько велика, чтобы отбросить случайные факты.

Нашим преимуществом было то, что Пеп пришел после нашей победы в Лиге чемпионов в 2013 году. Юпп Хайнкес ушёл в отставку, и Пеп старался изо всех сил, чтобы добиться успеха. Так что у нас не было времени останавливаться на достигнутом, потому что Пеп надрывал нам задницу на каждой тренировке. Он хотел показать всему миру, что в новой лиге он может сделать это снова. Это было важно для того периода, чтобы выиграть чемпионат. После Пепа у нас было два или три года, в том числе и в прошлом году, когда у других команд, может быть, был свой шанс. У нас были слабые моменты или слабые недели, но соперники не воспользовались этим. Может, нам немного повезло. Не знаю, как объяснить, может мы просто стали лучше.

У Гвардиолы всегда был план, а через 10 минут у ещё четыре или пять разных планов, он всё менял. Он смотрел на соперника и думал: «Ой, мой первый план был недостаточно хорош» или «мой первый план не сработал», – цитирует Мюллера Daily Mail.

Напомним, что Мюллер выступал в «Баварии» под руководством Гвардиолы с 2013 по 2016 год.