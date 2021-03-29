Стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио

В полуфинальном матче отборочного турнира Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сборная Гондураса обыграла национальную команду США. Встреча, которая прошла в Гвадалахаре, завершилась победой Гондураса со счётом 2:1.
В другом полуфинале отбора национальная команда Мексики обыграла Канаду (2:0). Таким образом, список всех участников олимпийского футбольного турнира в Токио выглядит следующим образом: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.
Жеребьёвка футбольного турнира состоится 21 апреля в штаб-квартире ФИФА. Напомним, Летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года в Японии.
- 29 марта 2021
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