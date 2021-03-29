Олич: с моей поддержкой Влашич будет прогрессировать. Создам ему комфортные условия

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу роли в команде полузащитника Николы Влашича.
«Я хочу, чтобы он как можно скорее вернулся из сборной и помог нам в оставшихся матчах РПЛ. А ещё есть Кубок. Я жду, что в конце сезона он будет играть на том же уровне, что и весь сезон. Он хорошо играл не только в клубе, но и в сборной.
Я очень ценю его. Уверен, пока Никола играет за ЦСКА, он будет прогрессировать и становиться лучше. И с моей поддержкой, и с поддержкой тренерского штаба. Мы создадим ему комфортные условия. Он будет иметь значение и на поле, и за его пределами, это самое важное», — приводит слова Олича Sportske Novosti.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Влашича с армейцами рассчитан до 2024 года.
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