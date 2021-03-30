Соболев пообещал постричься, как Роналдо в 2002-м, если сборная выйдет в полуфинал Евро
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев оценил свою фотографию, переделанную в стиле легендарного бразильского форварда Роналдо, который выступил на победном чемпионате мира — 2002 со странной причёской.
«Таким примерно и был, только без чёлки. Лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую причёску», — сказал Соболев в ролике на странице оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».
Фото Роналдо из 2002 года доступно в «инстаграме» бразильца:
На чемпионате Европы — 2020, который пройдёт этим летом, сборная России выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
Роналдо извинился перед матерями за стрижку перед ЧМ-2002
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
12:41
-
12:35
-
12:27
-
12:26
-
12:22
-
12:19
-
12:17
-
11:45
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:29
-
10:24
-
10:09
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:24
-
09:23
-
09:23
-
08:43
-
08:30
-
07:19
-
06:52
-
05:56
-
05:39
-
04:04
-
03:42
-
03:18
-
03:12
-
02:04
-
00:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам