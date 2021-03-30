Соболев пообещал постричься, как Роналдо в 2002-м, если сборная выйдет в полуфинал Евро

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев оценил свою фотографию, переделанную в стиле легендарного бразильского форварда Роналдо, который выступил на победном чемпионате мира — 2002 со странной причёской.



«Таким примерно и был, только без чёлки. Лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую причёску», — сказал Соболев в ролике на странице оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».

Фото Роналдо из 2002 года доступно в «инстаграме» бразильца:

На чемпионате Европы — 2020, который пройдёт этим летом, сборная России выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.