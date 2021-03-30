Мино Райола: мне всё равно, что говорит Алекс Фергюсон

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера «красных дьяволов» Алекса Фергюсона.

«Когда Фергюсон критиковал меня, это было лучшим комплиментом. Фергюсон привык, что люди ему говорят: „Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр“. Хочу сказать, что когда Фергюсон ушёл из „МЮ“, владельцы клуба вернули Поля Погба. Это говорит о том, что я был прав. Я не хотел, чтобы Поль уходил из „МЮ“. Фергюсон не верил в Погба.

Когда Фергюсон говорит «он мне не нравится» – это лучший комплимент, который можно получить. Мне всё равно, что он говорит. Мне наплевать, если моих игроков больше в «МЮ» не будет. Я не в их руках. Я независим», — цитирует Райолу The Athletic.

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