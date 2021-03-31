Черчесов высказался об игре пар Головин — Миранчук и Дзюба — Соболев в матче со Словакией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 3-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словакией (1:2) высказался об игре отдельных связок.
«Что касается пар Головин — Миранчук и Дзюба — Соболев, оценить их не так просто, потому что времени наигрывать связки нет. И Соболев, и Миранчук вышли на замену. Оба хотели сделать максимум, старались. Если бы играли и тренировались чаще, возможно, какие-то нюансы бы наиграли. Со Словакией мы в таком сочетании, по-моему, играли в первый раз», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте.
Станислав Черчесов: словаки оказались удачливее в матче со сборной России
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