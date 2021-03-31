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Тренер Хорватии уверен, что команда финиширует первой в группе с Россией и поедет на ЧМ

Тренер Хорватии уверен, что команда финиширует первой в группе с Россией и поедет на ЧМ
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал исход матча 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:0).

«Поздравляю своих парней с этой победой и выходом на первое место в группе. Это были трудные 10 дней, мы столкнулись с проблемами и ожидали, что наберём больше очков, но что есть, то есть. Сейчас это всё уже позади.

Я говорил, что эта группа будет именно такой. Семь дней, три матча — никому не будет легко с таким графиком. Но мы знаем свою цель. Мы финишируем на первом месте и поедем на чемпионат мира в Катар», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии, набрав в трёх матчах 6 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы H и теперь опережает Россию по дополнительным показателям.

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