Сборная проиграла и всё равно повеселила. С этой командой не бывает скучно

«Сборная ищет трудности» – я не верю в эту фразу, потому что ни одна команда на свете их себе не ищет, а если и находит, то не от лучшей жизни. Но у сборной есть другая суперспособность – притягивать трудности и волшебство одновременно, создавать мемы и проигрывать так, что поражение запоминается не как потеря очков, а как скучный и слабый матч с удивительными подробностями внутри.

Объятия Джикии и Фернандеса станут символом Дня влюблённых.

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Обратная замена Мостового через 20 минут, удивлённое лицо и указывающие на самого себя пальцы игрока. Такой новый трюк Черчесова ради того, чтобы уместить на поле Дзюбу, Соболева, Миранчука и Головина. Запомним и лицо игрока, и тренерский ход!

Андрей Мостовой

Зенитовский гол имени Губочана и Мака с проходом первого и разрывным дриблингом плюс пушкой второго – просто красиво и наталкивает на сравнения. Оба играли за «Зенит» и могут придумать такой гол, пока Оздоев, Дзюба и Кузяев копаются, и не обязательно внутри штрафной.



Наконец, стычка Головина и Дуды. Александр шёл просто «поговорить», а в ответ получил злющий порыв из слов на словацком и самое агрессивное лицо в истории матчей России и Словакии. Я представил, что прошу человека в метро сделать музыку потише, а меня обзывают ушастым и выталкивают из вагона. Но я не расстраиваюсь и продолжаю свой маршрут, как Головин. Буду брать пример!

Фото: РИА Новости

У Марио два гола в трёх матчах. И теперь голов за сборную (пять) столько же, сколько за ЦСКА. Тоже волшебство!



Не стоит пропускать и тот факт, что у Семёнова – наибольшее количество передач (88) среди игроков нашей сборной. Атаки развивались размеренно и направленно через него.



Ну и сборная сама по себе. Вместо первого места с девятью очками – опустилась в самое жаркое место таблицы. И осенью точно придумает что-то ещё.

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Эта сборная не бывает однообразной.



Эта сборная – сериал, который достался нам по наследству и который лучше не пропускать. Потому что даже в кислейшем матче, как в Трнаве, наши защитники сообразят мем про любовь, и можно будет порадоваться за пластичных ребят, когда-то игравших в нашем чемпионате.